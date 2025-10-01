San Siro sì alla vendita | cosa succede ora e quando sarà costruito il nuovo stadio

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ a Inter e Milan per la somma di 197 milioni di euro. Decisiva la tempistica: senza un via libera entro il 30 settembre, sul secondo anello (completato nel 1955) sarebbe scattato il vincolo della Soprintendenza, rendendo complessa qualsiasi demolizione. Ecco cosa succede ora e quando sarà costruito il nuovo stadio di San Siro. San Siro, sì alla vendita a Inter e Milan: quando avverrà. Lo stadio di San Siro visto dal decimo piano della Torre Generali (Ansa). Il Consiglio comunale ha approvato la vendita dello stadio e dei 280 mila metri quadrati di terreni adiacenti a Inter e Milan. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - San Siro, sì alla vendita: cosa succede ora e quando sarà costruito il nuovo stadio

