San Siro Sala brinda alla vittoria | Avrei potuto traccheggiare ma a Milano serve un sindaco coraggioso

Milano, 1 ottobre 2025 – Vendita di San Siro il giorno dopo. Giuseppe Sala torna sulla cessione dello stadio a Inter e Milan e traccia un primo bilancio a 24 ore dal sì incassato dal Consiglio comunale al termine di una seduta fiume. Orgoglio. "Avrei potuto traccheggiare ma il prossimo sindaco si sarebbe trovato questa cosa sul tavolo e sarebbe partito con una difficoltà enorme. Noi rivendichiamo quanto fatto, anche creando problemi nella politica, ma ha chiamato alla responsabilità qualcuno". Vendita del Meazza, il fronte del no prepara i ricorsi: "Favori ai privati, intervenga la Ue" Coraggio.

