San Siro Sala | A Inter e Milan ora dico | dovete correre

Ilprimatonazionale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beppe Sala ha esortato oggi i due club che assumeranno la proprietà di San Siro e delle aree limitrofe – Inter e Milan – ad accelerare. CORRETE – “ Alle squadre sto dicendo ‘ dovete correre ’ sullo stadio, perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

san siro sala a inter e milan ora dico dovete correre

© Ilprimatonazionale.it - San Siro, Sala: “A Inter e Milan ora dico: dovete correre”

In questa notizia si parla di: siro - sala

San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”

Urbanistica e San Siro, la resa dei conti tra il Pd e Sala: Schlein parla di cambiamento, ma il sindaco non ci sta

Le chat di Boeri, pressioni su Sala. Il sindaco: non faccio spuntare torri nel nulla. L’archistar si interessò anche al progetto San Siro

san siro sala interSan Siro, vincono Milan e Inter (ma Sala perde la sua maggioranza) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter. Riporta panorama.it

san siro sala interSan Siro venduto e abbattuto. Il saluto degli ultras dell’Inter e di Nino Ciccarelli: “Luci a San Siro non ne accenderanno più, ma nessuno può demolire i ricordi” - Cade così un simbolo di Milano, un tempio laico dello sport. Secondo mowmag.com

Cerca Video su questo argomento: San Siro Sala Inter