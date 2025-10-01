San Siro retroscena sull’approvazione in Comune | è stata decisiva questa alleanza

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Nella notte tra lunedì e martedì, il Consiglio Comunale di Milano ha finalmente approvato la cessione dello storico stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a  Inter  e   Milan, dando il via libera alla costruzione di un nuovo impianto. La decisione, arrivata dopo sei anni di discussioni e incertezze, segna una tappa cruciale nella lunga vicenda legata al futuro dello stadio e alla trasformazione urbanistica dell’area di San Siro. Il quotidiano Il Sole 24 Ore, che ha raccontato i dettagli della maratona del Consiglio, spiega che la delibera è stata approvata in tarda notte, grazie a un delicato equilibrio di alleanze politiche e tattiche tra i partiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

