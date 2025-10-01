San Siro per un giorno si trasforma in un centro vaccinale contro l' influenza

Lo stadio di San Siro si trasformerà in un centro vaccinale (ma solo per un giorno). Sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 15, il Meazza ospiterà per la prima volta la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale. All'interno dell'impianto sportivo, a pochi metri dal campo da gioco, i.

San Siro, il giorno del giudizio: seduta a oltranza per la vendita. Servono 25 voti, il centrosinistra per ora ne ha 23

“Tutti quelli che ogni giorno screditano il mio nome non mi conoscono”: Lazza graffia San Siro. Ringrazia la Curva Sud del Milan e fa una riunione di famiglia

Lazza e la scena italiana, a San Siro è il giorno del giudizio del rap

San Siro, Sala brinda alla vittoria: "Avrei potuto traccheggiare, ma a Milano serve un sindaco coraggioso" - Il primo cittadino rivendica la scelta e lancia frecciatine a Lega e Fratelli d'Italia: "Il loro era più un loro voto contrario teso a mettermi in difficoltà, non è che dietro ci fosse una grande idea ...

Stadio San Siro, Milan e Inter verso la svolta: vendita imminente e futuro del Meazza in bilico - Il destino dello stadio San Siro di Milano, conosciuto in tutto il mondo co ...