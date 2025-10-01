Partiamo dalla fine della partita. Palazzo Marino, aula del Consiglio comunale, ore 3.44 di ieri. Dopo oltre undici ore di discussione, arriva il via libera alla delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa a Milan e Inter, al progetto del nuovo stadio e della rifunzionalizzazione del Meazza. I voti favorevoli sono 24 (tutti dal centrosinistra), i contrari 20 (i consiglieri di centrodestra di FdI e Lega e l’azzurro Alessandro De Chirico), oltre a tre dem, tre Verdi e all’ambientalista Enrico Fedrighini). Due consiglieri, pur in aula, non hanno partecipato al voto: il capolista della lista Sala Marco Fumagalli (indeciso fino all’ingresso in Consiglio sul da farsi) e Manfredi Palmeri (lista Bernardo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro, ok alla vendita con 24 “sì“. Sala esulta: "Risultato raggiunto". E rilancia l’asse con il centrodestra