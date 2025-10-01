San Siro mentre Milan ed Inter festeggiano i comitati pensano ai ricorsi

Dopo numerose problematiche e ritardi, la delibera che garantisce la vendita dell'impianto di San Siro a Milan ed Inter è approvata, ma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro, mentre Milan ed Inter festeggiano i comitati pensano ai ricorsi

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

San Siro e il silenzio della Curva Sud, Salvini difende gli ultras ‘normali’: “Il prefetto convochi Milan e Inter”

Ancora Sala su San Siro ceduto a Milan e Inter Le dichiarazioni

A Milano il Consiglio comunale decisivo per la vendita di San Siro. Scade l'offerta di acquisto dei club, si va a oltranza

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Riporta sport.sky.it

San Siro, il giorno decisivo: Forza Italia spiana la strada a Sala, non voterà contro la vendita a Milan e Inter - È atteso il voto del Consiglio comunale di Milano sulla delibera relativa alla vendita dello stadio a Inter e Milan, mentre fuori da Palazzo Marino citt ... Secondo ilfattoquotidiano.it