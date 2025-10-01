San Siro Inter prime conseguenze del sì | Scavuzzo può restare all’Urbanistica? L’analisi del Corriere della Sera

San Siro Inter, dopo il passaggio della delibera, potrebbe arrivare la conferma per l'assessorato all'Urbanistica Anna Scavuzzo. Con il passaggio in Consiglio comunale della delibera sulla vendita di San Siro a Inter e Milan, uno degli sviluppi politici più significativi potrebbe essere la conferma di Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, come assessore all'Urbanistica. La Scavuzzo, che ha gestito l'intera questione con competenza e determinazione nelle ultime settimane, potrebbe essere riconfermata al suo ruolo, specialmente dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, che ha lasciato l'incarico.

