San Siro Inter giocare in casa è una certezza in Europa Sono 14 le vittorie in 17 gare!

San Siro Inter: record impressionante in casa che continua a crescere nelle partite europee, grazie alla vittoria contro lo Slavia Praga. Tuttosport sottolinea un dato straordinario per l' Inter nelle partite di Champions League giocate al Meazza: quattordici vittorie in diciassette partite. Questo record dimostra la forza e la costanza dei nerazzurri nelle competizioni europee, con l'ultima sconfitta casalinga datata 7 settembre 2022, quando l'Inter fu battuta 0-2 dal Bayern Monaco. Da allora, la squadra ha continuato a brillare sul proprio terreno, consolidando il proprio dominio e dimostrando di essere una delle formazioni più forti d'Europa in casa.

