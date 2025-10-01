San Siro in vendita Forza Italia è decisiva La Russa | avete sbagliato

Imbarazzante l’assist azzurro? Macché. Il sindaco Giuseppe Sala non si sottrae alla collaborazione con il centrodestra, anzi la rilancia, un po’ a sorpresa. Dopo la decisione di FI di agevolare l’approvazione della delibera sul nuovo stadio di San Siro, non votando contro il provvedimento dell’amministrazione di centrosinistra – delibera approvata la scorsa notte dal Consiglio comunale – il primo cittadino progressista guarda alla collaborazione con i moderati su altri temi, in primis sull’ urbanistica, in stallo a Milano per una serie di inchieste della magistratura sulle procedure autorizzative delle opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

