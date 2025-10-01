San Siro in vendita Forza Italia è decisiva La Russa | avete sbagliato
Imbarazzante l’assist azzurro? Macché. Il sindaco Giuseppe Sala non si sottrae alla collaborazione con il centrodestra, anzi la rilancia, un po’ a sorpresa. Dopo la decisione di FI di agevolare l’approvazione della delibera sul nuovo stadio di San Siro, non votando contro il provvedimento dell’amministrazione di centrosinistra – delibera approvata la scorsa notte dal Consiglio comunale – il primo cittadino progressista guarda alla collaborazione con i moderati su altri temi, in primis sull’ urbanistica, in stallo a Milano per una serie di inchieste della magistratura sulle procedure autorizzative delle opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: siro - vendita
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
Sala e la vendita di San Siro: “Conta il risultato”. Nessun rimpasto in giunta ma solo spostamenti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/sala_vendita_san_siro_giunta_pd-424881531/?ref=twhl… - X Vai su X
Il presidente del Milan esprime soddisfazione per l’approvazione della vendita di San Siro e svela i prossimi passi verso il nuovo stadio ? - facebook.com Vai su Facebook
San Siro in vendita Forza Italia è decisiva. La Russa: avete sbagliato - Ma il presidente del Senato attacca gli alleati di governo: "Rotto il fronte". Si legge su ilgiorno.it
FdI e Lega furiosi con Forza Italia per San Siro. La Russa: "Rompono il centrodestra" - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro dopo 11 ore di seduta notturna, ma la delibera spacca la maggioranza ... huffingtonpost.it scrive