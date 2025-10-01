San Siro c’è il via libera Sala vince la battaglia ma perde la maggioranza I Verdi pronti all’addio | Nulla più come prima

Il via libera alla vendita di San Siro e delle aree a Milan e Inter arriva dal Consiglio comunale di Milano alle 3 e 44 di ieri notte, dopo una seduta fiume di dodici ore stoppata da un emendamento «tagliola» del Pd. Una furbata che scatena la furia del centrodestra e dei «ribelli» nella maggioranza del sindaco Beppe Sala. «Da domani niente sarà più come prima» tuonano i Verdi, che nei prossimi giorni valuteranno anche l'uscita dalla coalizione. L'affaire San Siro passa con 24 voti a favore, 20 contrari (7 sono di sinistra) e due consiglieri non partecipano («avrei voluto votare no e mi dimetto da capogruppo della Lista Sala» precisa subito Marco Fumagalli). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - San Siro, c’è il via libera. Sala vince la battaglia ma perde la maggioranza. I Verdi pronti all’addio: "Nulla più come prima"

