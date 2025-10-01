San Remigio | il Santo del 1° ottobre e la sua eredità spirituale
Chi era San Remigio?. San Remigio, noto anche come San Remigio di Reims, è una figura di grande importanza nella storia della Chiesa cattolica. Nato intorno al 437 d.C., Remigio divenne vescovo di Reims all'età di soli 22 anni. La sua vita è caratterizzata da un forte impegno per la diffusione del cristianesimo tra i Franchi, un'impresa che culminò con la conversione del re Clodoveo I. Questo evento è considerato uno dei momenti chiave nella cristianizzazione dell'Europa occidentale. San Remigio è venerato per la sua capacità di unire le persone sotto la fede cristiana e per la sua sapienza spirituale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Due importanti appuntamenti in preparazione alla festa del nostro patrono a cui non mancare: domenica 28 settembre alle ore 21.00 don Franco Pagano, parroco della cattedrale di Sarzana, riproporrà la figura di Remigio santo ed evangelizzatore aiutandoci - facebook.com Vai su Facebook
Pecetto di Valenza, riapre chiesa dei Santi Maria e Remigio. Conclusi i restauri dell'apparato decorativo e pittorico #ANSA - X Vai su X
