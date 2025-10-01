San Petronio e San Francesco | il 4 ottobre sarà doppia festa per Bologna

Bologna, 1 ottobre 2025 – Dall’anno prossimo, a Bologna, il 4 ottobre sarà doppia festa. Proprio così, perché i bolognesi non celebreranno più solamente San Petronio, santo patrono della città delle Due Torri, ma anche San Francesco D’Assisi, che torna ufficialmente a essere onorato in una festa nazionale. Dopo l’abolizione del 1977, infatti, il ripristino della festività è legge e dal 2026, in tutta Italia, non si lavorerà nella festa dei due santi: fra un anno, dunque, entreranno in vigore gli orari festivi nei luoghi di lavoro e i divieti di compiere determinati atti giuridici. Un giorno di riposo in più per il Bel Paese, ma nessuna novità, dal lato pratico, per chi studia e lavora sotto i Portici, che da sempre festeggia e celebra San Petronio in una giornata di comunità, eventi e iniziative che riempiono la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Petronio e San Francesco: il 4 ottobre sarà doppia festa per Bologna

In questa notizia si parla di: petronio - francesco

