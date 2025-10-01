San Liberato piange la scomparsa di Avenio Proietti

All'età di 82 anni è scomparso Avenio Proietti. Per lui decenni di militanza politica e attività nel sindacato della Cgil provinciale di Terni. Ha lavorato per la Terni Chimica di Nera Montoro, ha poi continuato l'impegno sindacale anche nel sindacato pensionati della Cgil. Le esequie avranno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

