La scelta del Papa per questa potente preghiera da rivolgere a San Giuseppe, fu dettata dalla promessa ad essa legata. La preghiera è il mezzo più forte e più immediato che ci unisce a Dio. Pregare è l’ossigeno della nostra vita, ma è necessario farlo bene. La preghiera non si può limitare a una richiesta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - San Giuseppe è pronto a correre in aiuto di chi lo invoca con questa preghiera