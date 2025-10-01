San Giovanni Valdarno cammina per la solidarietà con CamminAil
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Domenica 5 ottobre alle 10 da piazza Cavour partirà la camminata benefica promossa da Ail. L’intero ricavato sarà devoluto ai malati ematologici Domenica 5 ottobre San Giovanni Valdarno si trasformerà in un grande percorso di solidarietà grazie a CamminAil, la camminata organizzata con il patrocinio del Comune e a sostegno dell’AIL – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. La partenza è fissata alle 10 da piazza Cavour, sotto Palazzo d’Arnolfo, ma già dalle 9 sarà possibile iscriversi con una donazione minima di 10 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
