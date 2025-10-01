San Giovanni Valdarno cammina per la solidarietà con CamminAil

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 1 ottobre 2025 –  Domenica 5 ottobre alle 10 da piazza Cavour partirà la camminata benefica promossa da Ail. L’intero ricavato sarà devoluto ai malati ematologici Domenica 5 ottobre San Giovanni Valdarno si trasformerà in un grande percorso di solidarietà grazie a CamminAil, la camminata organizzata con il patrocinio del Comune e a sostegno dell’AIL – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. La partenza è fissata alle 10 da piazza Cavour, sotto Palazzo d’Arnolfo, ma già dalle 9 sarà possibile iscriversi con una donazione minima di 10 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

san giovanni valdarno cammina per la solidariet224 con camminail

© Lanazione.it - San Giovanni Valdarno cammina per la solidarietà con CamminAil

In questa notizia si parla di: giovanni - valdarno

San Giovanni inaugura il Valdarno Jazz Festival 2025

Steve Coleman & Five Elements hanno inaugurato a San Giovanni il Valdarno Jazz

Lotta alle zanzare, continuano gli interventi mensili a San Giovanni Valdarno

san giovanni valdarno camminaRinascita e progresso: San Giovanni Valdarno celebra Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena - San Giovanni Valdarno si prepara a celebrare i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana. Secondo valdarnopost.it

san giovanni valdarno camminaQuando la musica veste i film, San Giovanni Valdarno apre le porte al ValdarnoCinema Film Festival - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Quando la musica veste i film, San Giovanni Valdarno apre le porte al ValdarnoCinema Film Festival con una serata dedicata alla musica nel cinema e organizzata ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: San Giovanni Valdarno Cammina