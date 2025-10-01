San Giovanni sale l’attesa per l’esordio | Novara forte e in forma ma ci proveremo

Ci siamo, il sogno comincia. In casa Omag Mt San Giovanni è partito il conto alla rovescia per la prima partita nel campionato di serie A1. Si giocherà a Cervia lunedì (ore 20.30) contro Novara, una big del campionato. Un avvio tutt’altro che morbido. Ma quale è lo stato d’animo della squadra alla vigilia di un appuntamento storico per San Giovanni? "Siamo concentratissimi e ci stiamo preparando al meglio, certo è che partiamo subito fortissimo" risponde il presidente Stefano Manconi, tra gli artefici principali del miracolo San Giovanni che dopo 9 anni di serie A2 ha compiuto il grande salto nella massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

