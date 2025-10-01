San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | anteprima previsione e probabilità
2025-10-01 18:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams. I Los Angeles Rams ospitano i San Francisco 49ers il calcio di giovedì sera in una battaglia per il primo posto nella NFC West. Entrambe le squadre hanno aspirazioni ai playoff per il 2025, ma sono i Rams che sembrano molto meglio per lottare per andare fino in fondo, con una terribile fortuna per infortunio che continua a ostacolare gravemente i 49er come durante la stagione 2024, quando sono crollati a un record del 6-11 dopo aver partecipato a una giocata di vincere il Super Bowl nella campagna precedente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: francisco - 49ers
SAN FRANCISCO 49ERS TENTURE FORNITO
I San Francisco 49ers si aggiudicano con un field goal nel finale la sfida contro gli Arizona Cardinals, una partita dominata dalle difese. - X Vai su X
Former 49er calls out Rams trying to combat 49ers fan takeover in 2021 NFC championship - The Los Angeles Rams beat the San Francisco 49ers in the 2021 NFC championship game thanks in part to one artificial advantage per a former 49er. Si legge su sports.yahoo.com
Why the 49ers should explore a trade sooner than later - But, they may need to act fast to stay that way in the coming weeks. Secondo msn.com