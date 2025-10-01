San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | anteprima previsione e probabilità

2025-10-01 18:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams. I Los Angeles Rams ospitano i San Francisco 49ers il calcio di giovedì sera in una battaglia per il primo posto nella NFC West. Entrambe le squadre hanno aspirazioni ai playoff per il 2025, ma sono i Rams che sembrano molto meglio per lottare per andare fino in fondo, con una terribile fortuna per infortunio che continua a ostacolare gravemente i 49er come durante la stagione 2024, quando sono crollati a un record del 6-11 dopo aver partecipato a una giocata di vincere il Super Bowl nella campagna precedente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com