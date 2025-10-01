San Francesco torna festivo | ecco cosa cambia davvero in Italia dal 2026
Roma - Via libera in Senato, Camera aveva approvato: dal 2026 il 4 ottobre torna festa nazionale, abolita nel 1977, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, tornerà festa nazionale a partire dal 2026, dopo il via libera in Commissione Affari costituzionali del Senato in sede deliberante, che rende la misura legge. Manca soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, passaggio formale che ne sancirà l’entrata in vigore. La Camera aveva votato in prima lettura con 247 voti favorevoli, 8 astenuti e 2 contrari. Il provvedimento, sostenuto da Noi Moderati e sottoscritto da Maurizio Lupi, nasce anche su impulso del poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte del Santo che ricorrerà nel 2026. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
