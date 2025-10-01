San Francesco torna Festa nazionale il 4 ottobre il centrodestra approva la legge Meloni | Simbolo di identità

Via libera definitivo del Senato al provvedimento che stabilisce la festa nazionale di San Francesco il 4 ottobre. Il voto in commissione Affari costituzionali in sede deliberante. “Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell’approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco Patrono d’Italia”, dichiara la premier Giorgia Meloni, in una nota. San Francesco Festa nazionale, la soddisfazione della Meloni. “Il Governo – prosegue Meloni – ha appoggiato convintamente l’iter della proposta, che ha raccolto e fatto suo l’appello lanciato un anno fa da Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Poverello d’Assisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

