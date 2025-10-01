San Francesco sotto tutela ecco l' architettura tessile
Arezzo, 1 ottobre 2025 – La Basilica di San Francesco di Arezzo, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo, ospiterà oggi alle 15 la giornata di studi di presentazione della facciata nuova tessile a protezione della bifora della Cappella Bacci, un progetto all'avanguardia della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, realizzato in collaborazione con la Canobbio Textile Architecture di Castelnuovo Scrivia. La struttura protettiva, costituita da una facciata in membrana tessile prodotta da Serge Ferrari, installata su telaio metallico, garantisce l'ottimale conservazione delle pitture murali della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca e del Crocifisso ligneo, opera dell'Anonimo Maestro dell'Italia centrale, oltre alla protezione della vetrata storica a rulli veneziani, risalente alla metà dell'Ottocento, e delle superfici lapidee decorate della bifora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
