San Francesco patrono d' Italia il 4 ottobre torna festa nazionale
Il 4 ottobre torna festa nazionale. Via libera definitivo del Senato al provvedimento che stabilisce il 4 ottobre la festa per San Francesco. Il voto bipartisan in sede deliberante della commissione Affari costituzionali del Senato ha fatto fare il passo definitivo alla testo approvato dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
San Francesco batte San Giuseppe: il patrono d’Italia festa nazionale
San Francesco: il patrono torna tra i Big, il 4 ottobre festa nazionale ma 'a metà'
4 OTTOBRE: RITORNA LA FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO PATRONO D'ITALIA. Oggi il Senato ha approvato in via definitiva, dopo la Camera, la proposta di legge parlamentare che reintroduce, dopo 50 anni, la festa nazionale in cui si celebra San
È FESTA DI TUTTI Il numero di ottobre della rivista San Francesco Patrono d'Italia si veste di nuovo! In occasione della festa del Santo, abbiamo scelto un restyling completo, nel segno della semplicità che San Francesco ci invita a vivere. Un numero specia
Il 4 ottobre sarà di nuovo festa nazionale in onore di San Francesco, patrono d'Italia - Il 4 ottobre, giorno in cui si commemora San Francesco D'Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge.
San Francesco festa nazionale, approvata la legge in via definitiva - La Commissione Affari Costituzionali del Senato, in sede deliberante, ha approvato oggi in via definitiva la proposta di legge che ripristina il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'It ...