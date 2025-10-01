San Francesco patrono d' Italia il 4 ottobre torna festa nazionale

Il 4 ottobre torna festa nazionale. Via libera definitivo del Senato al provvedimento che stabilisce il 4 ottobre la festa per San Francesco. Il voto bipartisan in sede deliberante della commissione Affari costituzionali del Senato ha fatto fare il passo definitivo alla testo approvato dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

