San Francesco | ok definitivo dal Senato il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale
Con l’ok definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno d in cui si commemora San Francesco D’Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge. La Camera aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 settembre. La nuova festa, approvata con voti bipartisan, arriva a ridosso dell’ottavo centenario della morte del 'Poverellò d’Assisi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
San Francesco, 4 ottobre festa nazionale: sì definitivo del Senato
Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Lo riporta fanpage.it
San Francesco, via libera definitivo in Senato: il 4 ottobre è festa nazionale - (Adnkronos) – Via libera definitivo del Senato al provvedimento che stabilisce il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco, di cui nel 2026 ricorrerà l’ottavo centenario della morte. Da msn.com