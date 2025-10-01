San Francesco | ok definitivo dal Senato il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale

Con l’ok definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno d in cui si commemora San Francesco D’Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge. La Camera aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 settembre. La nuova festa, approvata con voti bipartisan, arriva a ridosso dell’ottavo centenario della morte del 'Poverellò d’Assisi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

