San Francesco | Noi Moderati ' Festa nazionale il 4 ottobre risultato importante'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre è finalmente realtà. Un risultato importante, raggiunto grazie a Noi Moderati, che in diverse occasioni, alla Camera con Maurizio Lupi e al Senato con Giusy Versace, ha chiesto con una proposta di legge ad hoc di ripristinare questa ricorrenza. Oggi il voto finale all'unanimità in commissione Affari Costituzionali al Senato". Così in una nota congiunta il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi e la senatrice Giusy Versace. "San Francesco, patrono d'Italia, era un uomo di pace, che ha contribuito al progresso non solo spirituale ma anche materiale del nostro Paese.

