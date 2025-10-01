San Francesco Meloni | L’Ok al 4 ottobre festa nazionale è importante segnale di unità
L'iter del governo ha avuto inizio a seguito dell'appello lanciato un anno fa da Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco. "Il voto unanime del Senato mostra come san Francesco sia una presenza fertile per tutti. Il che non vuol dire che è arruolabile sotto ogni bandiera, ma che ne abbiamo bisogno tutti", ha commentato oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
San Francesco: Meloni, gioia per ok Ddl che reintroduce festa nazionale 4 ottobre - 'Sostegno bipartisan e' un segnale importante' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com
San Francesco festa nazionale: Meloni, “occasione per celebrare un uomo straordinario, una delle figure più rappresentative e distintive della nostra identità” - “Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell’approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno ... Scrive agensir.it