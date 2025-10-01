San Francesco Meloni | L’Ok al 4 ottobre festa nazionale è importante segnale di unità

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iter del governo ha avuto inizio a seguito dell'appello lanciato un anno fa da Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco. "Il voto unanime del Senato mostra come san Francesco sia una presenza fertile per tutti. Il che non vuol dire che è arruolabile sotto ogni bandiera, ma che ne abbiamo bisogno tutti", ha commentato oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

san francesco meloni l8217ok al 4 ottobre festa nazionale 232 importante segnale di unit224

© Ildifforme.it - San Francesco, Meloni: “L’Ok al 4 ottobre festa nazionale è importante segnale di unità”

In questa notizia si parla di: francesco - meloni

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"

san francesco meloni l8217okSan Francesco: Meloni, gioia per ok Ddl che reintroduce festa nazionale 4 ottobre - 'Sostegno bipartisan e' un segnale importante' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com

san francesco meloni l8217okSan Francesco festa nazionale: Meloni, “occasione per celebrare un uomo straordinario, una delle figure più rappresentative e distintive della nostra identità” - “Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell’approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno ... Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Meloni L8217ok