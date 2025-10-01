San Francesco e gli animali | l’appuntamento per la benedizione
Tempo di lettura: 2 minuti Il 4 ottobre, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e amico universale del creato, la Chiesa di San Ciro ad Avellino si riempie di voci, colori e suoni particolari: q uelli degli animali domestici che, insieme ai loro padroni, partecipano alla tradizionale cerimonia di benedizione. Questa iniziativa, ormai radicata da anni nella comunità, vuole ricordare l’insegnamento del Santo di Assisi, che ha sempre visto negli animali e nella natura una parte viva della creazione e un dono da rispettare. Non a caso, il 4 ottobre è riconosciuto a livello mondiale anche come Giornata degli Animali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
