San Francesco diventa festa nazionale | ecco da quando il 4 ottobre diventerà rosso sul calendario e come cambia la busta paga
Ora è arrivata anche l’ufficialità: il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco d’Assisi, torna a essere festa nazionale. Il via libera definitivo è arrivato dalla commissione Affari costituzionali del Senato, che ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già licenziato nelle scorse settimane dalla Camera. Il presidente della Commissione, il meloniano Alberto Balboni, ha sottolineato il «valore simbolico» del sì definitivo arrivato proprio pochi giorni prima del 4 ottobre. Ma la legge, che deve ancora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale, si applicherà per la prima volta nel 2026. 🔗 Leggi su Open.online
