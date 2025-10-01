San Francesco d’Assisi diventa di nuovo festa nazionale | ecco da quando

Il 4 ottobre sarà nuovamente una Festa Nazionale in Italia, un provvedimento che, sebbene sia stato approvato in extremis prima della data, si applicherà pienamente a partire dal 2026. La notizia segna un momento di profondo valore simbolico per la nazione, ripristinando una celebrazione che mancava nel calendario festivo da circa cinquant’anni. L’approvazione definitiva è giunta dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, che ha votato in sede deliberante il disegno di legge precedentemente licenziato dalla Camera. Questo passaggio finale, come sottolineato dal Presidente della Commissione Alberto Balboni, ha un significato particolare proprio per essere avvenuto a ridosso del 4 ottobre, evidenziando la volontà politica di riconoscere tempestivamente l’importanza di questa figura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

