San Francesco d’Assisi diventa di nuovo festa nazionale | ecco da quando
Il 4 ottobre sarà nuovamente una Festa Nazionale in Italia, un provvedimento che, sebbene sia stato approvato in extremis prima della data, si applicherà pienamente a partire dal 2026. La notizia segna un momento di profondo valore simbolico per la nazione, ripristinando una celebrazione che mancava nel calendario festivo da circa cinquant’anni. L’approvazione definitiva è giunta dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, che ha votato in sede deliberante il disegno di legge precedentemente licenziato dalla Camera. Questo passaggio finale, come sottolineato dal Presidente della Commissione Alberto Balboni, ha un significato particolare proprio per essere avvenuto a ridosso del 4 ottobre, evidenziando la volontà politica di riconoscere tempestivamente l’importanza di questa figura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: francesco - assisi
Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi
Assisi capitale dei giovani da tutto il Mondo che vogliono ispirarsi a San Francesco. "Sono la speranza per il futuro"
A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi
Il 4 ottobre è il giorno di san Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. In questo momento storico, in cui gli equilibri fra esseri umani e ambiente e fra gli stessi esseri umani sono fragili, il messaggio di Francesco è attuale e universale come non mai. Un messaggio di - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Cazzullo ha presentato il suo libro “Francesco. il primo italiano” al #CortileDiFrancesco Un’esperienza straordinaria nella cornice della Basilica di San Francesco, davanti agli affreschi di Giotto sulla vita del Povero di Assisi. Tante persone e un grande en - X Vai su X
San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre diventa festa nazionale: cosa significa e quando entra in vigore - Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. msn.com scrive
San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre diventa festa nazionale: sì definitivo del Senato, cosa significa e quando entra in vigore - Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. Come scrive msn.com