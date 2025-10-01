ASSISI – Celebrazioni in onore di San Francesco patrono d’Italia, iniziative di preparazione a Santa Maria degli Angeli per il Transito e ad Assisi dove il 4 ottobre verrà riaccesa la lampada dei comuni d’Italia con l’olio offerto dall’Abruzzo. In questi giorni sono in programma momenti di riflessione e preghiera. Nella Basilica della Porziuncola fr. Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion, presiede il triduo di preparazione sul tema "Il Cantico di Frate Sole .": oggi sul tema ". e tutte le creature", domani ". e la fraternità universale ". La presenza di fr. Ielpo è occasione per dare voce a tutti coloro che, pur tra difficoltà e fatiche, continuano a rimanere, vivere e sperare nei luoghi dove il Vangelo ha mosso i primi passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco. Assisi prepara le celebrazioni