Diventa legge il provvedimento che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre, anche se per la prima applicazione si dovrà attendere il 2026. La commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti approvato in sede deliberante il ddl già licenziato dalla Camera. L’annuncio del presidente della commissione del Senato. “Annuncio con gioia ed orgoglio che oggi abbiamo approvato all’unanimità in Commissione Affari Costituzionali, da me presieduta, un provvedimento molto sentito: dal prossimo anno torna nel calendario civile la festa di San Francesco come festività nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - San Francesco, 4 ottobre festa nazionale: sì definitivo del Senato

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

San Francesco d’Assisi, il 4 Ottobre tra le Festività Nazionali? Le Proposte in Parlamento

Il 4 ottobre torna festa nazionale San Francesco: cosa cambia a scuola e in famiglia - Cosa significa per la scuola e le famiglie e perché è un'occasione da vivere con i figli ... Da nostrofiglio.it

Da quando il 4 ottobre torna festa nazionale (e non si lavora). Il caso San Francesco finisce sul Guardian - La proposta è stata avanzata alla Camera dei Deputati da Noi Moderati e ha ricevuto 247 voti a favore, a fronte di 8 astensio ... Lo riporta quotidiano.net