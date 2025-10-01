San Donato e Rozzano Sedotte e abbandonate In arrivo il data center

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Donato e Rozzano rimarranno orfane dello stadio, ma non delle trasformazioni urbanistiche. Le due città dell’hinterland sud di Milano, che per mesi avevano coltivato la speranza di ospitare i nuovi impianti sportivi di Milan e Inter, dovranno dire addio al sogno di avere le case dei due club meneghini, con tutto l’indotto economico che un progetto simile avrebbe portato. Al loro posto, però, si profilano scenari alternativi che potrebbero comunque ridisegnare il volto dei quartieri coinvolti. A San Donato Milanese, il Milan aveva già chiarito da tempo la propria strategia: nel caso in cui non si fosse concretizzata la costruzione dello stadio, la società avrebbe puntato con decisione sul settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

san donato e rozzano sedotte e abbandonate in arrivo il data center

© Ilgiorno.it - San Donato e Rozzano. Sedotte e abbandonate. In arrivo il data center

In questa notizia si parla di: donato - rozzano

san donato rozzano sedotteSan Donato e Rozzano. Sedotte e abbandonate. In arrivo il data center - Le due città dell’hinterland sud di Milano, che per mesi avevano coltivato la speranza di ospitare i nuov ... Come scrive msn.com

Ass. Tancredi su San Siro: 'Inter e Milan riflettete, Rozzano e San Donato non sono le strade giuste' - L’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, a Il Giorno, ha dichiarato riguardo la questione San Siro e la probabilità che Inter e Milan abbandonino lo storico impianto: “Il ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: San Donato Rozzano Sedotte