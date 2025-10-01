San Andreas | tutto quello che c’è da sapere sul film
San Andreas: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda San Andreas, film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles separato da sua moglie, Emma: inoltre, la coppia ha una figlia di nome Blake. Nel frattempo, due sismologi del Caltech, Lawrence Hayes e Kim Park, scoprono uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover, e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia rimasta completamente sconosciuta. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: andreas - tutto
“Costretto a vedere queste cose”. Andreas Muller e Veronica Peparini, il ballerino racconta tutto
Andreas Muller denuncia tutto lo squallore che subisce: insulti, accuse e offese alle sue figlie
Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, tutto sulle nozze
Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, tutto sulle nozze #veronicapeparini https://tgcom24.mediaset.it/people/veronica-peparini-andreas-muller-nozze_104119874-202502k.shtml… - X Vai su X
? Tutto pronto per «Piano City Lecce 2025», il festival diffuso dedicato alla magia degli 88 tasti che dal 12 al 14 settembre propone tanti concerti a ingresso gratuito. Nato da un’idea del pianista berlinese Andreas Kern, il format è un’o - facebook.com Vai su Facebook