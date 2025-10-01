San Andreas | tutto quello che c’è da sapere sul film

Tpi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Andreas: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda San Andreas, film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles separato da sua moglie, Emma: inoltre, la coppia ha una figlia di nome Blake. Nel frattempo, due sismologi del Caltech, Lawrence Hayes e Kim Park, scoprono uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover, e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia rimasta completamente sconosciuta. 🔗 Leggi su Tpi.it

san andreas tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: andreas - tutto

“Costretto a vedere queste cose”. Andreas Muller e Veronica Peparini, il ballerino racconta tutto

Andreas Muller denuncia tutto lo squallore che subisce: insulti, accuse e offese alle sue figlie

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, tutto sulle nozze

Cerca Video su questo argomento: San Andreas Tutto C8217232