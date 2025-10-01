San andreas | la vera storia dietro il film con dwayne johnson

analisi del film “San Andreas”: tra realtà scientifica e spettacolo hollywoodiano. Il film “San Andreas”, uscito nel 2015 e diretto da Brad Peyton, si distingue come uno dei titoli più rappresentativi della cinematografia di azione moderna. Interpretato da Dwayne Johnson, il film combina effetti speciali spettacolari con una narrazione incentrata sulla lotta di un padre per salvare la propria famiglia durante una catastrofe naturale di proporzioni epiche. In questo approfondimento, verranno analizzati gli aspetti scientifici alla base del film e le licenze artistiche adottate per creare un prodotto altamente spettacolare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - San andreas: la vera storia dietro il film con dwayne johnson

San Andreas: la storia vera che ha ispirato il film con Dwayne Johnson

"San Andreas": ecco come finisce dov'è stato girato il film con Dwayne Johnson - "San Andreas" con Dwayne Johnson ha fatto tremare Hollywood: scopri come finisce il film, la trama completa e i luoghi spettacolari in cui è stato girato ... Si legge su tag24.it