San Andreas la spiegazione del finale

I film catastrofici, generalmente associati agli anni '70 e relegati negli scaffali dei DVD delle stazioni di servizio in tutta l'America, hanno sconvolto Hollywood nel 2015, quando un certo Dwayne Johnson li ha riportati all'attenzione del pubblico cinematografico. San Andreas è riuscito a incassare quasi mezzo miliardo di dollari al botteghino: non sono cifre da MCU, ma niente da sottovalutare. Il film ha riportato in auge anche un altro grande classico di cinquant'anni fa: l'idea che la faglia di San Andreas p otesse complottare contro la brava gente della California, pianificando furtivamente di far sprofondare lo Stato nell'Oceano Pacifico come un Slim Jim densamente popolato.