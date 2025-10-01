l’impatto dei film catastrofici sulla cultura cinematografica moderna. I film di genere catastrofico hanno avuto un ruolo significativo nel panorama cinematografico, spesso associati agli anni ’70 e caratterizzati da scenari apocalittici e effetti visivi spettacolari. Dopo decenni di relativa assenza, questa tipologia di film ha conosciuto una rinascita nel 2015 grazie a produzioni che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico internazionale. In particolare, il ritorno di questo genere è stato segnato dal successo commerciale di San Andreas, interpretato da Dwayne Johnson. il rilancio del cinema catastrofico con san andreas. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - San Andreas finale spiegato: cosa succede davvero?