Samsung dà il via alla produzione del chip Exynos 2600 a 2 nanometri
Il nuovo chip proprietario Exynos 2600 di Samsung si avvia alla produzione su larga scala, secondo alcuni rumor. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
