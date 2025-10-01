Samsung dà il via alla produzione del chip Exynos 2600 a 2 nanometri

Tuttoandroid.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo chip proprietario Exynos 2600 di Samsung si avvia alla produzione su larga scala, secondo alcuni rumor. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung d224 il via alla produzione del chip exynos 2600 a 2 nanometri

© Tuttoandroid.net - Samsung dà il via alla produzione del chip Exynos 2600 a 2 nanometri

In questa notizia si parla di: samsung - produzione

Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il chip Exynos 2600, la produzione è imminente

Samsung sta per avviare la produzione dell'Exynos 2600 - Samsung sarebbe pronta ad avviare la produzione su larga scala del chip Exynos 2600 che potrebbe essere usato sui futuri Galaxy S26. Scrive punto-informatico.it

samsung d224 via produzioneSamsung Galaxy S26 Ultra: confermato l’arrivo del chip Exynos 2600, produzione imminente - Le indiscrezioni sulla prossima serie Galaxy S26 continuano a moltiplicarsi, e questa volta i riflettori sono puntati sul modello di punta, il Galaxy S26 Ultra. Si legge su tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung D224 Via Produzione