Sampdoria la dirigenza non va allo stadio | preoccupazione per la contestazione

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Aria molto pensante intorno alla squadra blucerchiata Una partita che vale molto più di tre punti. È un ultimatum. La Sampdoria affronta questa sera il Catanzaro al Ferraris con le spalle al muro: dopo un avvio di stagione disastroso, con quattro sconfitte e un solo punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria la dirigenza non va allo stadio preoccupazione per la contestazione

© Calcionews24.com - Sampdoria, la dirigenza non va allo stadio: preoccupazione per la contestazione

In questa notizia si parla di: sampdoria - dirigenza

Sampdoria Cesena 1-2: crisi per i blucerchiati, fischi al Ferraris e contestazione alla dirigenza

sampdoria dirigenza stadio preoccupazioneSampdoria, la dirigenza diserta in massa il Ferraris: preoccupano le possibili contesazioni. E Donati si gioca il futuro - Assenti Manfredi, Tey, Walker e forse anche Fredberg: il rischio contestazione in caso di sconfitta è altissimo. Si legge su msn.com

sampdoria dirigenza stadio preoccupazioneSampdoria, nuova contestazione dei tifosi: sit-in in zona Campi contro la proprietà - La contestazione contro la proprietà blucerchiata cresce in vista della trasferta col Bari. Segnala ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Dirigenza Stadio Preoccupazione