. Aria molto pensante intorno alla squadra blucerchiata Una partita che vale molto più di tre punti. È un ultimatum. La Sampdoria affronta questa sera il Catanzaro al Ferraris con le spalle al muro: dopo un avvio di stagione disastroso, con quattro sconfitte e un solo punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, la dirigenza non va allo stadio: preoccupazione per la contestazione

Sampdoria Cesena 1-2: crisi per i blucerchiati, fischi al Ferraris e contestazione alla dirigenza

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la dirigenza della Sampdoria sarebbe al lavoro per il rinnovo di Francesco Conti. Ci dovrebbe essere già una base di accordo per il prolungamento fino al 2028: le parti si sono

La #Sampdoria sta valutando un possibile esonero di #Donati già in giornata. In un momento di totale confusione, una parte della dirigenza è propensa a continuare con il mister fino a Monza, un'altra parte invece valuta l'esonero. I nomi in lista per sostituirlo

Sampdoria, la dirigenza diserta in massa il Ferraris: preoccupano le possibili contesazioni. E Donati si gioca il futuro - Assenti Manfredi, Tey, Walker e forse anche Fredberg: il rischio contestazione in caso di sconfitta è altissimo.

Sampdoria, nuova contestazione dei tifosi: sit-in in zona Campi contro la proprietà - La contestazione contro la proprietà blucerchiata cresce in vista della trasferta col Bari.