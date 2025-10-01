Sampdoria-Catanzaro 0-0 | blucerchiati volenterosi ma i limiti sono evidenti

Una Sampdoria volenterosa non va oltre lo 0-0 contro il Catanzaro, secondo punto dopo quello di Bari, ma la classifica rimane drammatica con l'ultimo posto in classifica e una squadra che, nonostante la buona volontà, l'atteggiamento gagliardo e la voglia di fare bene, fatica tremendamente a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sampdoria - catanzaro

Sampdoria-Catanzaro (mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Sampdoria vs Catanzaro, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria-Catanzaro, probabili formazioni: Donati deve vincere, le scelte

Sampdoria - Catanzaro• 6ª giornata #SerieBKT ? Stadio “Luigi Ferraris” Kick-off: 20:30 Spingiamo insieme le Aquile! ? Pronostico time: scrivi nei commenti il tuo risultato esatto e il primo marcatore - facebook.com Vai su Facebook

Calcio: il Catanzaro stasera a Genova in casa della Sampdoria https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/calcio-il-catanzaro-stasera-a-genova-in-casa-della-sampdoria-90447714-bd20-4e7c-a5bf-00886dda08a5.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

Serie B, il Modena raggiunge il Frosinone in testa. Sampdoria-Catanzaro 0-0: blucerchiati ultimi e fischiati - Modena, con la squadra di Andrea Sottil che raggiunge il Frosinone in testa a quota 14, e Sampdoria- Scrive calciomercato.com

Sampdoria-Catanzaro 0-0: blucerchiati volenterosi, ma i limiti sono evidenti - Buona prestazione sul piano dell'atteggiamento e del carattere, ma creare occasioni da rete e segnare rimane utopia, la formazione di Donati rimane ultima in classifica ... Come scrive genovatoday.it