Sampdoria-Catanzaro 0-0 | altro punticino per i blucerchiati Donati | Dobbiamo creare di più | Le statistiche

Ilsecoloxix.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non basta una cornice di pubblico invidiabile per un turno infrasettimanale: reti bianche al Ferraris. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sampdoria catanzaro 0 0 altro punticino per i blucerchiati donati dobbiamo creare di pi249 le statistiche

© Ilsecoloxix.it - Sampdoria-Catanzaro 0-0: altro punticino per i blucerchiati. Donati: “Dobbiamo creare di più” | Le statistiche

In questa notizia si parla di: sampdoria - catanzaro

Sampdoria-Catanzaro (mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Sampdoria vs Catanzaro, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria-Catanzaro, probabili formazioni: Donati deve vincere, le scelte

sampdoria catanzaro 0 0DIRETTA/ Sampdoria Catanzaro (risultato finale 0-0): Pandolfi manda alto! (oggi 1 ottobre 2025) - Presentazione della diretta Sampdoria Catanzaro, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... Scrive ilsussidiario.net

sampdoria catanzaro 0 0Sesto pari consecutivo per il Catanzaro, 0-0 a Genova contro la Sampdoria - Nel primo tempo, al 18°, prima occasione della partita per i padroni di casa. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Catanzaro 0 0