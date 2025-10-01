samb in arrivo un ottobre davvero caldo

Per la Samb si apre un mese di ottobre denso di impegni e significati particolari. Il calendario propone cinque sfide (4 di campionato e 1 di coppa) che possono incidere in modo rilevante sul cammino dei rossoblù e culmineranno con un appuntamento che mancava da quasi quattro decenni: il ritorno del derby con l’Ascoli, prima in Serie C e poi in Coppa Italia. Il percorso prenderà avvio con la trasferta sul campo della Torres, in programma sabato 4 ottobre. La formazione sarda si è distinta in questi ultimi anni per solidità e continuità di rendimento, trasformando il proprio stadio in un terreno difficile per qualsiasi avversario, nonostante le due recenti sconfitte con Ascoli e Juve Next Gen. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

