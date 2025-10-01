Salvatore Oncone accusato di duplice omicidio | ha ucciso la moglie e il filgio a colpi di pietra

Agi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Duplice omicidio pluriaggravato, tentato omicidio pluriaggravato e sequestro di persona. Sono questi i reati contestati a Salvatore Ocone, 57 anni, l'uomo di Paupisi che ieri ha ucciso la moglie è uno dei figli e ferito gravemente la figlia nel provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Benevento. L'uomo è in carcere a Campobasso, dopo una fuga in auto con i figli minorenni da lui colpiti con pietre e vetri. La moglie l'aveva uccisa con colpi alla testa probabilmente con una pietra trovata insanguinata a poca distanza dall'abitazione della famiglia.  La ricostruzione. Ha ucciso la moglie a  colpi di pietra, poi è fuggito. 🔗 Leggi su Agi.it

salvatore oncone accusato di duplice omicidio ha ucciso la moglie e il filgio a colpi di pietra

© Agi.it - Salvatore Oncone accusato di duplice omicidio: ha ucciso la moglie e il filgio a colpi di pietra

In questa notizia si parla di: salvatore - oncone

salvatore oncone accusato dupliceDuplice omicidio, Oncone confessa. Prognosi riservata per la figlia operata nella notte al Neuromed di Pozzilli - Delicatissimo intervento chirurgico per la figlia di Salvatore Ocone, l’uomo accusato della duplice tragedia familiare che ha sconvolto le comunità di Paupisi e del Molise. Lo riporta cblive.it

salvatore oncone accusato dupliceSalvatore Ocone confessa: «Li ho uccisi io». La ricostruzione del duplice omicidio: i figli colpiti dopo la moglie e caricati in auto. La 16enne operata nella notte - Ha ammesso ogni responsabilità Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l’altra figlia ... Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Oncone Accusato Duplice