Salvatore Oncone accusato di duplice omicidio | ha ucciso la moglie e il filgio a colpi di pietra
AGI - Duplice omicidio pluriaggravato, tentato omicidio pluriaggravato e sequestro di persona. Sono questi i reati contestati a Salvatore Ocone, 57 anni, l'uomo di Paupisi che ieri ha ucciso la moglie è uno dei figli e ferito gravemente la figlia nel provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Benevento. L'uomo è in carcere a Campobasso, dopo una fuga in auto con i figli minorenni da lui colpiti con pietre e vetri. La moglie l'aveva uccisa con colpi alla testa probabilmente con una pietra trovata insanguinata a poca distanza dall'abitazione della famiglia. La ricostruzione. Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. 🔗 Leggi su Agi.it
Femminicidio nel Beneventano, l'uomo ha confessato. Salvatore Ocone ha ammesso di aver colpito a morte la moglie e il figlio diciassettenne e l'altra figlia che è in gravissime condizioni.
Tra qualche giorno Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino avrebbero festeggiato i 25 anni di matrimonio. Invece la tragedia. La coppia ha 3 figli, un ragazzo maggiorenne che vive e lavora fuori da Paupisi, una ragazza di 16 anni e un ragazzino di 15.
Duplice omicidio, Oncone confessa. Prognosi riservata per la figlia operata nella notte al Neuromed di Pozzilli - Delicatissimo intervento chirurgico per la figlia di Salvatore Ocone, l'uomo accusato della duplice tragedia familiare che ha sconvolto le comunità di Paupisi e del Molise.
Salvatore Ocone confessa: «Li ho uccisi io». La ricostruzione del duplice omicidio: i figli colpiti dopo la moglie e caricati in auto. La 16enne operata nella notte - Ha ammesso ogni responsabilità Salvatore Ocone, l'uomo di 58 anni accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l'altra figlia ...