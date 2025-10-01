Salvatore Oncone accusato di duplice omicidio | ha ucciso la moglie e il filgio a colpi di pietra

AGI - Duplice omicidio pluriaggravato, tentato omicidio pluriaggravato e sequestro di persona. Sono questi i reati contestati a Salvatore Ocone, 57 anni, l'uomo di Paupisi che ieri ha ucciso la moglie è uno dei figli e ferito gravemente la figlia nel provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Benevento. L'uomo è in carcere a Campobasso, dopo una fuga in auto con i figli minorenni da lui colpiti con pietre e vetri. La moglie l'aveva uccisa con colpi alla testa probabilmente con una pietra trovata insanguinata a poca distanza dall'abitazione della famiglia. La ricostruzione. Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. 🔗 Leggi su Agi.it

