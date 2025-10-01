Salvatore Ocone il Tso e le parole dopo la strage in famiglia | Mia moglie troppo autoritaria Il figlio 21enne torna da Rimini | Perché ero scappato da quella casa
«Mia moglie era aggressiva e autoritaria». Con questa frase Salvatore Ocone ha provato a spiegare agli inquirenti perché, all’alba di ieri, ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il filgio più piccolo, Cosimo, in una follia omicida che si è conclusa ieri sera nelle campagne di Campobasso. In conferenza stampa, il procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò e gli investigatori hanno confermato che Ocone soffriva di una psicosi cronica: nel 2011 era stato sottoposto a un Tso, ma da allora non risultavano altri ricoveri né episodi simili. «Non ci sono precedenti di violenze familiari» hanno sottolineato, aggiungendo che è in corso la valutazione della sua capacità di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Open.online
