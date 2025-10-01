Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi della moglie e del figlio Ancora grave la figlia 16enne

Al termine dell'interrogatorio, durato circa un'ora e mezza, Salvatore Ocone ha ammesso l'omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio di 15 anni, uccisi a Paupisi, nel Beneventano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

