Salvatore Ocone confessa | Li ho uccisi io I figli colpiti a sassate dopo la moglie poi caricati in auto La 16enne lotta tra la vita e la morte

Leggo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ammesso ogni responsabilità Salvatore Ocone, l?uomo di 58 anni accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l?altra figlia di. 🔗 Leggi su Leggo.it

salvatore ocone confessa li ho uccisi io i figli colpiti a sassate dopo la moglie poi caricati in auto la 16enne lotta tra la vita e la morte

© Leggo.it - Salvatore Ocone confessa: «Li ho uccisi io». I figli colpiti a sassate dopo la moglie, poi caricati in auto. La 16enne lotta tra la vita e la morte

In questa notizia si parla di: salvatore - ocone

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite, l'omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone è in fuga con i figli

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

salvatore ocone confessa hoSalvatore Ocone confessa: «Li ho uccisi io». I figli colpiti a sassate dopo la moglie, poi caricati in auto. La 16enne lotta tra la vita e la morte - Ha ammesso ogni responsabilità Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l’altra figlia ... leggo.it scrive

salvatore ocone confessa hoFemminicidio nel Beneventano, due ore e mezzo di interrogatorio: Salvatore Ocone confessa tutto - L’uomo è accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Ocone Confessa Ho