Salvaguardare la qualità dell' aria | entrano in vigore le misure e i divieti fino a fine marzo 2026

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, mercoledì, a Forlì entrano in vigore le misure previste dal Piano aria integrato regionale (PAIR), elaborato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni capoluogo e le Regioni della Pianura Padana, per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria nel periodo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

