Salvaguardare la qualità dell' aria | entrano in vigore le misure e i divieti fino a fine marzo 2026
Da oggi, mercoledì, a Forlì entrano in vigore le misure previste dal Piano aria integrato regionale (PAIR), elaborato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni capoluogo e le Regioni della Pianura Padana, per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria nel periodo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: salvaguardare - qualit
“Dobbiamo tutelare e salvaguardare la grande qualità e l’unicità di molte nostre produzioni, a partire dall’agroalimentare. Ma sono necessarie politiche e strumenti specifici e accessibili alle Pmi”. Lo ha detto il nostro presidente nazionale, Dario Costantini, al c - X Vai su X
Dal 2020 siamo una delle realtà più veloci per salvare i Tuoi momenti speciali 0331 480130 Via Eugenio Cantoni, 51, Castellanza VA #delivery #deliveroo #glovo #justeat #qyourqualityexperience #castellanza - facebook.com Vai su Facebook