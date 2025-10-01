Roma, 1 ott. (askanews) - Alla Sala Caduti di Nassirya del Senato è andato in scena l'evento dal titolo "CO in angiografia: innovazione e sicurezza a tutela della salute dei pazienti". Il dibattito, nato su iniziativa della senatrice della Lega Elena Murelli si è posto l'obiettivo di approfondire un tema di rilevante interesse clinico, scientifico e sanitario: l'impiego dell'anidride carbonica (CO ) come mezzo di contrasto alternativo a quello iodato nelle procedure angiografiche. Queste le parole della senatrice della Lega Elena Murelli: "Abbiamo raccolto delle informazioni come istituzione, abbiamo avvicinato il mondo scientifico all'associazione dei pazienti per informare su un nuovo tipo di tecnologia, un'innovazione che porta sicurezza, sicurezza per i pazienti, ma abbiamo imparato anche sicurezza per lo stesso personale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salute: CO2 al posto dello iodio, meno rischi in angiografia