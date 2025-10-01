Saltò il trasferimento perché parlarono male di me la rivelazione shock di Cacciatore

Rivelazione shock di Fabrizio Cacciatore in diretta, l'ex calciatore, oggi allenatore del Chievo Verona, lascia tutti di stucco. Un racconto, il suo, che emerge dal passato e ci lascia senza parole. Ecco cosa è accaduto e qual è il motivo di tanto rumore. A TvPlay svela: " Saltò il mio trasferimento al Pescara perché la mia ex squadra chiamò il presidente del Pescara e parlò male di me, dicendo che mi infortunavo sempre". Fabrizio pone l'accento sul fatto che nel mondo del calcio ci sia anche tanta cattiveria.

