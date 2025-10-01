Rivelazione shock di Fabrizio Cacciatore in diretta, l’ex calciatore, oggi allenatore del Chievo Verona, lascia tutti di stucco. Un racconto, il suo, che emerge dal passato e ci lascia senza parole. Ecco cosa è accaduto e qual è il motivo di tanto rumore. (TvPlay.it) A TvPlay svela: “ Saltò il mio trasferimento al Pescara perché la mia ex squadra chiamò il presidente del Pescara e parlò male di me, dicendo che mi infortunavo sempre”. Fabrizio pone l’accento sul fatto che nel mondo del calcio ci sia anche tanta cattiveria. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Saltò il trasferimento perché parlarono male di me”, la rivelazione shock di Cacciatore