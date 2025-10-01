Salone Franchising il retail cresce tra business e formazione
Le prospettive di business nel mondo dell’affiliazione commerciale in primo piano al Salone Franchising Milano che apre questo giovedì fino a sabato 4 ottobre all’Allianz MiCo organizzato da Fiera Milano con Eurospin main partner, che offre opportunità concrete di crescita agli aspiranti imprenditori, ma anche a quei professionisti che hanno un’attività già avviata e vogliono svilupparla. Oltre 120 le insegne presenti al Salone, affiancate da incontri e workshop, forniscono infatti una chiave di lettura autorevole sul mondo del franchising. Realizzati in collaborazione con Retail Hub, tech company verticale sul retail che fa scouting e advisory d’innovazione, anche i momenti formativi caratterizzeranno l’appuntamento in fiera per fornire strumenti concreti e isubito applicabili e saranno uno strumento imprescindibile per operare nel mondo del franchising da protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
