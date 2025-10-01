Salomon Running Milano | la carica dei 2.500 Si corre anche nel fossato del castello

Milano – Si corre domenica 5 ottobre la Salomon Running Milano, la corsa che attraversa la città portando alla scoperta o riscoperta dei luoghi di Milano. La presentazione si è svolta a Palazzo Marino. Attesi 2.500 runner, affiancati da volontari e ausiliari. Nel programma, la 20 km competitiva e non competitiva e le 15km e 10km non competitive. Tutte le gare prenderanno il via da viale Cassiodoro per dirigersi verso la Fossa dei Serpenti. Si corre poi lungo i vialetti intorno al Castello Sforzesco dai quali si accederà al Fossato del Castello per uscire in direzione di Piazza Sempione verso CityLife. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

