Salis la butta sul vittimismo | Sottoposta a una vendetta a una persecuzione

La data del 7 settembre si avvicina e Ilaria Salis comincia a impensierirsi. A settembre la Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis, anche se per pochi voti (13 a 12), ma la partita non è finita. Fra pochi giorni, infatti, sarà l'Aula dell'europarlamento a doversi esprimere. La parlamentare europea di Alleanza Verdi-Sinistra saprà dunque quale sarà il suo destino: mantenere l'immunità fornita dalla sua condizione oppure affrontare un processo. Ospite a È sempre Cartabianca, Ilaria Salis è ovviamente tornata sull'argomento, non mancando di lanciare qualche stilettata contro il presidente ungherese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it