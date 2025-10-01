Salis la butta sul vittimismo | Sottoposta a una vendetta a una persecuzione
La data del 7 settembre si avvicina e Ilaria Salis comincia a impensierirsi. A settembre la Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis, anche se per pochi voti (13 a 12), ma la partita non è finita. Fra pochi giorni, infatti, sarà l'Aula dell'europarlamento a doversi esprimere. La parlamentare europea di Alleanza Verdi-Sinistra saprà dunque quale sarà il suo destino: mantenere l'immunità fornita dalla sua condizione oppure affrontare un processo. Ospite a È sempre Cartabianca, Ilaria Salis è ovviamente tornata sull'argomento, non mancando di lanciare qualche stilettata contro il presidente ungherese.
Per il caso Salis, dopo la decisione della Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo che ha bloccato la revoca dell'immunità, in plenaria ci opporremo con forza a questa decisione assurda. #Salis #Immunità #Vergogna #Giustizia #Processo
Salis la butta sul vittimismo: "Sottoposta a una vendetta, a una persecuzione" - Il prossimo 7 ottobre l'Aula dell'europarlamento si esprimerà su di lei e il processo a suo carico potrebbe essere riaperto.